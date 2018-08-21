В Темникове горели недействующие мастерские

В Темникове произошло возгорание недействующих мастерских.

Указанное происшествие произошло в ночь на 21 августа. На улице Шестоковой внезапно вспыхнули недействующие мастерские. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС. В кратчайшие сроки возгорание было ликвидировано.

В результате данного инцидента никто не пострадал.

Что стало причиной возгорания мастерских, в настоящее время неизвестно. По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за короткого замыкания электрической проводки.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru