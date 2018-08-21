В Мордовии прошла операция «Надзор»

В Республике Мордовия сотрудники правоохранительных органов подвели итоги проведения оперативно-профилактической операции под названием «Надзор».

В ходе проведения указанной операции сотрудники полиции проверили 745 граждан, которые в настоящее время состоят под административным надзором. Стражами порядка было выявлено десять преступлений, связанных с уклонением от административного надзора.

Кроме того, административный надзор был установлен в отношении шести лиц.

Также в ходе проведения операции было зафиксировано 150 случаев несоблюдения административных ограничений. Помимо этого, полицейские выявили восемь административных правонарушений, которые были совершены лицами, формально попадающими под надзор.

Источник: 13.мвд.рф