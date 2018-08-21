В Темниковском районе загорелся гараж

1
В одной из деревень Темниковского района Республики Мордовии произошло воспламенение гаража.
В ночь на 21 августа жители деревни Ушаковка проснулись из-за воя пожарных сирен. Ночная темень была разрезана яркой вспышкой пламени. Причиной тому стало воспламенение гаража, расположенного по адресу – улица Заводская.
Сотрудники МЧС в кратчайшие сроки ликвидировали возгорание. Спасателям удалось не допустить распространение пламени на расположенный поблизости жилой дом.
По предварительным данным, в результате данного происшествия никто не пострадал.
Причина воспламенения гаража в настоящее время устанавливается.
Источник: 13.mchs.gov.ru