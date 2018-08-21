В Инсаре суд оштрафовал мужчину, оскорбившего полицейского

В Инсаре был оштрафован 50-летний местный житель, который оскорбил сотрудника правоохранительных органов.

Днем 28 мая нынешнего года 50-летний житель Инсара гостил у своего знакомого. В определенный момент владелец жилья поссорился со своей супругой, которая, не сумев самостоятельно усмирить мужа, вызвала полицию.

Один из прибывших на место происшествия полицейских потребовал от 50-летнего свидетеля ссоры супругов предъявить документы, удостоверяющие личность. В ответ на это мужчина выругался в адрес стража порядка.

Решением суда в отношении горожанина была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

Источник: prokrm.ru