В Саранске разыскивается мужчина, подозреваемый в краже

В Саранске сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность мужчины, которые подозревается в похищении мобильного телефона и кошелька.

Ранним утром 12 августа неизвестный гражданин, находясь возле дома №30, который расположен по адресу – улица Большевистская, похитил кошелек и мобильный телефон, которые были оставлены без присмотра на скамейке.

Все, кто что-либо знает о предполагаемом преступнике, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 8(8342) 29-90-17, 29-90-02, 8-917-696-70-53 или 02.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф