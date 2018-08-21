В Саранске была обнаружена поддельная банкнота

В Саранске была обнаружена поддельная денежная купюра номиналом 5 тыс. рублей.

Фальшивая денежная купюра номиналом 5 тыс. рублей образца 1997 года была обнаружена сотрудниками одного из банков Саранска. Банкнота поступила в финансовую организацию из продуктового магазина.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен владелец фальшивой банкноты. Им оказался местный житель, работающий в Московской области вахтовым методом. Поддельную купюру мужчина получил в качестве заработной платы.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

Источник: 13.мвд.рф