В Саранске была обнаружена поддельная банкнота

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В Саранске была обнаружена поддельная денежная купюра номиналом 5 тыс. рублей.
Фальшивая денежная купюра номиналом 5 тыс. рублей образца 1997 года была обнаружена сотрудниками одного из банков Саранска. Банкнота поступила в финансовую организацию из продуктового магазина.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен владелец фальшивой банкноты. Им оказался местный житель, работающий в Московской области вахтовым методом. Поддельную купюру мужчина получил в качестве заработной платы.
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.
Источник: 13.мвд.рф