В Мордовии была предотвращена попытка доставки гашиша в исправительное учреждение

В Темниковском районе Республики Мордовия была пресечена доставка наркотиков в исправительное учреждение.

В ходе осмотра посылки, которая была прислана в лечебно-профилактическое учреждение №21 одному из осужденных жителем Республики Мордовия, правоохранителями было обнаружено 8,92 граммов гашиша. Наркотическое вещество было спрятано в пакете с сухофруктами.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Отправитель посылки в скором времени будет привлечен к ответственности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф