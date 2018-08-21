Владимир Волков провел совещание по созданию современной системы обращения с коммунальными отходами

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Глава Республики Мордовия Владимир Волков провел рабочее совещание, посвященное созданию современной системы сбора и сортировки коммунальных отходов.
В ходе указанного совещания Владимир Волков заявил, что переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами позволит снизить негативное воздействие мусора на окружающую среду.
В настоящее время региональное правительство разрабатывает план по созданию в Мордовии полного цикла сбора, вывоза и переработки отходов.
Отдельное внимание во время проведения совещания было уделено обсуждению вопросов, касающихся модернизации мусоросортировочного комплекса Саранска.
По информации пресс-службы регионального правительства.
Источник: e-mordovia.ru