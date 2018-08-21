В Темникове загорелась заброшенная постройка

В Темникове произошло возгорание заброшенной постройки.

Указанное происшествие произошло в ночь на 21 августа. На улице Ленина внезапно загорелось заброшенное строение. К моменту приезда пожарных огонь успел распространиться на площади 500 квадратных метров.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина воспламенения постройки в скором времени будет установлена специалистами.

Сотрудники МЧС призывают жителей Республики Мордовия соблюдать правила пожарной безопасности и нормы эксплуатации электрических приборов.

Источник: 13.mchs.gov.ru