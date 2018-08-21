В Мордовии заключенный подозревается в нападении на сотрудников колонии

В Мордовии 30-летний заключенный подозревается в нападении на сотрудников исправительной колонии.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в начале августа нынешнего года 30-летний осужденный, который отбывает наказание в исправительной колонии №18, два раза применил насилие в отношении сотрудников указанного учреждения. В первом случае подозреваемый ударил сотрудника колонии в плечо. Во второй раз имел место удар в лицо.

В отношении заключенного было возбуждено уголовное дело. Подозреваемому, который уже находится за решеткой, грозит до пяти лет лишения свободы дополнительно.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Республике Мордовия.

Источник: mordovia.sledcom.ru