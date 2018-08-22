Пожарные-добровольцы Санаксарского монастыря спасли дом от огня

21 августа в селе Ушаковка Темниковского района Мордовии загорелась надворная постройка и гараж 46-летнего мужчины. Возникла угроза перехода огня на жилой дом.

Как сообщили в ГИОД ГУ МЧС России по РМ, первой к тушению пожара приступила пожарная команда Санаксарского мужского монастыря, расположенного неподалеку. Огнеборцам удалось потушить пожар, не допустив возгорания дома. Правда, деревянная постройка и гараж вместе с находившимся там автомобилем ГАЗ-3110 сгорели.

К прибытию пожарной части №23 пожар был потушен.