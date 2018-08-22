В Саранске в ДТП пострадал человек

В Ленинском районе Саранска произошло ДТП с участием кроссовера и легкового автомобиля, в результате которого пострадал человек.

21 августа, около 12:15 мужчина 1977 года рождения, находившийся за рулем кроссовера марки Renault Captur, двигаясь по улице Саранской, не сумел справиться с управлением, вследствие чего машина врезалась в легковой автомобиль марки ВАЗ-21099, который стоял у обочины.

Пассажирке легковушки понадобилась медицинская помощь.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку, в ходе которой будет установлена точная причина ДТП.

Источник: гибдд.рф