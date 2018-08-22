В Торбеево по причине ДТП пострадал мотоциклист

В Торбеево в результате ДТП пострадал мотоциклист.

Указанное происшествие произошло днем 21 августа на улице Девятаева. Гражданин 1990 года рождения, управлявший мотоциклом марки «Ямаха», в определенный момент движения не сумел проконтролировать ситуацию на дороге, вследствие чего транспортное средство на полном ходу вылетело в кювет.

Мотоциклист был госпитализирован. О состоянии пострадавшего в данный момент ничего неизвестно.

Было установлено, что у мужчины нет водительского удостоверения, разрешающего управлять мотоциклом.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту данного происшествия.

Источник: гибдд.рф