В Саранске столкнулись легковушка и троллейбус

В Саранске произошло ДТП с участием легкового автомобиля и троллейбуса.

Происшествие произошло утром 22 августа по адресу – проспект 50 лет Октября. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля марки ВАЗ-2115, пересекая перекресток, не уступил дорогу троллейбусу, вследствие чего транспортные средства столкнулись.

Легковушка получила серьезные повреждения кузовной части.

Есть ли пострадавшие в данном ДТП, пока что неизвестно.

На движение автотранспорта происшествие никоим образом не повлияло.

По информации, опубликованной очевидцами аварии в сообществе «Привет, сейчас, Саранск».

Источник: vk.com/saransk_photo