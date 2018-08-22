В Саранске загорелся легковой автомобиль

В Саранске произошло возгорание легкового автомобиля.

Указанное происшествие произошло вечером 21 августа на территории Пролетарского района Саранска. Внезапно воспламенился легковой автомобиль марки «Ауди». По предварительной информации, огонь вспыхнул в моторном отсеке транспортного средства.

В кратчайшие сроки на место инцидента прибыли пожарные, которые оперативно ликвидировали возгорание.

Салон автомобиль пламя никоим образом не повредило.

По предварительным данным, вследствие воспламенения транспортного средства никто не пострадал.

По информации сообщества «Привет, сейчас, Саранск».

Источник: vk.com/saransk_photo