В крупнейшей школе Мордовии пожарные провели учения

В крупнейшей школе Республики Мордовия прошли пожарно-тактические учения.

Центр образования «Тавла» - средняя общеобразовательная школа №17 города Саранска активно готовится к новому учебному году. Очередным этапом процесса подготовки стали пожарно-тактические учения. После обнаружения условного очага возгорания в учебном заведении было включено речевое оповещение. Педагоги, услышав указанный сигнал, покинули помещение, а охранник вызвал пожарных.

Затем на место происшествия прибыли представители пожарно-спасательной части №1. Работники школы сообщили пожарным о том, что огонь вспыхнул в мастерской, а также о том, что в задымленном помещении ещё остались люди.

Сотрудники МЧС в процессе осмотра здания школы обнаружили двух человек, которые впоследствии были оперативно эвакуированы.

Площадь условного пожара составила 25 квадратных метров. Сотрудники МЧС отработали не только действия не только по тушению, но и по защите смежных территорий.

В общей сложности в учениях были задействованы пять автоцистерн, две автолестницы, два аварийно-спасательных автомобиля и две штабные машины.

Источник: 13.mchs.gov.ru