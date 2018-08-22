Житель Ардатовского района, продавший наркотики знакомому, был заключен под арест

В Ардатовском районе сотрудники полиции задержали двух мужчин, которые подозреваются в причастности к незаконному обороту наркотиков.

Недавно полицейские получили информацию о том, что 41-летний житель поселка Тургенево может хранить наркотики. Указанный гражданин был доставлен стражами порядка в отделение полиции. В процессе личного досмотра мужчины полицейские обнаружили и конфисковали 0,35 грамма синтетических наркотиков.

Гражданин сообщил, что приобрел наркотики для личного употребления у своего 40-летнего знакомого, который в итоге также был задержан полицейскими. В отношении подозреваемого в сбыте запрещенных веществ была избрана мера пресечения в виде ареста.

По информации ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф