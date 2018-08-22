Саранские работодатели нарушают трудовые права несовершеннолетних граждан

В Саранске сотрудники прокуратуры зафиксировали нарушения трудового права при приеме на работу несовершеннолетних граждан.

Представителями ведомства было установлено, что летом такие организации, как «Дом управления № 1», «Домоуправление № 2», «Строй Альянс», ООО «Домоуправление 5», «Домуправление № 9» и «ЖЭК — 4» приняли на работу несовершеннолетних граждан, предварительно не ознакомив их с внутренними правилами и инструкцией по охране труда. В трудовых договорах, заключенных с подростками, не была указана информация об условиях труда, а также отсутствовали данные о режиме рабочего времени. Помимо этого, выяснилось, что несовершеннолетние работники полноценно не обеспечивались спецодеждой и спецобувью.

Также «Дом управления № 1», «ЖЭК — 4» и «Домоуправление № 5» вовремя не выплатили подросткам заработную плату и компенсацию за неиспользование отпуска.

В итоге прокуратурой были внесены представления об устранении указанных нарушений закона и привлечении к ответственности лиц, которые их допустили.

Источник: prokrm.ru