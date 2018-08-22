В одной из мордовских колоний прошел конкурс причесок

В одной из исправительных колоний Республики Мордовия прошел конкурс причесок.

Указанный конкурс, который получил название «Фантазия», был проведен в исправительной колонии №2. Осужденные с огромным энтузиазмом приняли участие в данном мероприятии и проявили свой творческий потенциал. Некоторые участницы конкурса по случаю недавнего проведения ЧМ-2018 создали прически в форме футбольного мяча.

Осужденные сообщили, что им хотелось бы как можно чаще принимать участие в подобных конкурсах.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su