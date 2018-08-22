В Саранске полицейские разыскивают пропавшего без вести мужчину

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают местного жителя, который пропал без вести.

Недавно Мармышев Аркадий Васильевич 1967 года рождения пропал из поля зрения родных и близких. Дома мужчина не появляется. На связь с родственниками и друзьями не выходит. Попытки самостоятельно связаться с горожанином оказались безрезультатными.

Какие-либо подробности исчезновения горожанина не сообщаются.

Все, кто владеет какой-либо информацией о нынешнем местонахождении мужчину, могут сообщить необходимые данные по телефонам: 8(8342) 29-77-44 или 89879929692.

По информации ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф