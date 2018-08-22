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Арест машины заставил жительницу Рузаевки погасить многомиллионный долг

Арест машины заставил жительницу Рузаевки погасить многомиллионный долг

Жительница Рузаевки, боясь остаться без машины, погасила задолженность по налогам.

Жительница Рузаевки систематически не платила налоги. В итоге образовалась задолженность, сумма которой составила 57,8 млн рублей. Столь значительный в финансовом плане долг не смущал женщину, и она продолжала жить обычной жизнью без забот, но судебные приставы приняли решение о том, что в отношении должницы необходимо принять меры.

Был составлен акт ареста автомобиля марки Jeep Grand Cherokee limited, владелицей которого является жительница Рузаевки. Стоимость транспортного средства составляет 800 тыс. рублей.

В день ареста машины женщина полностью погасила задолженность по налогам.

 


Источник: r13.fssprus.ru