Арест машины заставил жительницу Рузаевки погасить многомиллионный долг

Жительница Рузаевки, боясь остаться без машины, погасила задолженность по налогам.

Жительница Рузаевки систематически не платила налоги. В итоге образовалась задолженность, сумма которой составила 57,8 млн рублей. Столь значительный в финансовом плане долг не смущал женщину, и она продолжала жить обычной жизнью без забот, но судебные приставы приняли решение о том, что в отношении должницы необходимо принять меры.

Был составлен акт ареста автомобиля марки Jeep Grand Cherokee limited, владелицей которого является жительница Рузаевки. Стоимость транспортного средства составляет 800 тыс. рублей.

В день ареста машины женщина полностью погасила задолженность по налогам.

Источник: r13.fssprus.ru