Мордовских заключенных навестили родственники

В одной из исправительных колоний Республики Мордовия прошел День открытых дверей.

Указанное мероприятие было проведено в исправительной колонии №14. Учреждение посетили 24 человека. Изначально с посетителями, которыми стали родственники заключенных, был проведен инструктаж. Затем гости посетили православный храм, производственную зону колонии, жилые помещения отрядов, библиотеку и магазин для осужденных.

Также для посетителей был организован небольшой концерт, чаепитие и родительская конференция, в ходе которой родственники заключенных смогли пообщаться с руководством колонии.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su