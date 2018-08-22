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В Саранске разыскивается мужчина, подозреваемый в краже мужского джемпера

В Саранске разыскивается мужчина, подозреваемый в краже мужского джемпера

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают гражданина, который подозревается в похищении мужского джемпера из магазина.

Вечером 15 августа неизвестный гражданин, находясь в одном из магазинов торгового центра, который расположен по адресу – улица Советская, похитил мужской джемпер.

Все, кто что-либо знает о личности и местонахождении предполагаемого преступника, могут сообщить необходимую информацию по телефонам:  8(8342) 29-90-17, 29-90-02, 8-917-696-70-53 или 02.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

 


Источник: 13.мвд.рф