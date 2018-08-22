Студент из Ковылкинского района сдал в пункт приема металлолома чужой автомобиль

В Ковылкинском районе Республики Мордовия сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя, который сдал чужой автомобиль в пункт приема металлолома.

Сотрудниками полиции было установлено, что к жителю Ковылкинского района, обучающемуся в одном из местных колледжей, обратился за помощью мужчина. Гражданин попросил парня отремонтировать его автомобиль. За свои услуги молодой человек попросил оплату в размере 14 тыс. рублей.

Владелец транспортного средства оплатил работу и оставил машину молодому специалисту. Полученные деньги парень потратил на личные нужды, а автомобиль сдал в пункт приема металлолома, получив за это 10 тыс. рублей.

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело.

Источник: 13.мвд.рф