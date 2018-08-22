Одну из мордовских колоний посетил священник

Одну из исправительных колоний Республики Мордовия посетил священнослужитель.

Протоиерей Геннадий (Урсов) посетил исправительную колонию №22. Священнослужитель совершил богослужение в молельной комнате, а затем провел беседу. В ходе указанной беседы обсуждались вопросы, касающиеся роли веры в жизни человека.

Кроме того, отдельное внимание было уделено борьбе с грехами.

В конце визита священнослужитель благословил сотрудников колонии, а также пожелал им спокойной службы, мира и благополучия.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su