Одну из мордовских колоний посетил священник

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Одну из исправительных колоний Республики Мордовия посетил священнослужитель.
Протоиерей Геннадий (Урсов) посетил исправительную колонию №22. Священнослужитель совершил богослужение в молельной комнате, а затем провел беседу. В ходе указанной беседы обсуждались вопросы, касающиеся роли веры в жизни человека.
Кроме того, отдельное внимание было уделено борьбе с грехами.
В конце визита священнослужитель благословил сотрудников колонии, а также пожелал им спокойной службы, мира и благополучия.
По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Республике Мордовия.
Источник: 13.fsin.su