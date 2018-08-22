Неизвестная мошенница ограбила жительницу Ковылкино

В Ковылкино 57-летняя местная жительница лишилась крупной денежной суммы при попытке сдать в аренду квартиру.

Недавно 57-летняя гражданка разместила на популярном сайте объявление о сдаче в аренду квартиры. Спустя некоторое время с женщиной связалась незнакомка, которая сообщила о том, что она скоро приедет в Ковылкино по работе и пробудет в городе достаточно долго. В качестве временного пристанища женщина выбрала квартиру пострадавшей. Под предлогом перечисления предоплаты мошенница попросила владелицу жилья предоставить личные сведения, среди которых и номер банковского счета.

Женщина, не подозревая, что её обманывают, предоставила персональные данные, а затем обнаружила пропажу 200 тыс. рублей со своего банковского счета.

Полицейские проводят проверку по данному факту.

Источник: 13.мвд.рф