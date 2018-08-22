26 августа в Саранске пройдет ярмарка мёда

26 августа на территории Саранска пройдет очередная ярмарка мёда.

Указанное мероприятие пройдет на территории парковочной зоны, расположенной по адресу – улица Пролетарская, недалеко от здания ГБУК «Мордовская государственная филармония – Республиканский Дворец культуры».

В ходе ярмарки жители и гости Саранска смогут купить мёд и продукты пчеловодства по доступным ценам. Помимо этого, будут продаваться яблоки, груши, цветочная рассада и саженцы сельхозпроизводителей Мордовии.

Ярмарка будет проходить в период с 09:00 до 15:00.

По информации, которая была опубликована пресс-службой городской администрации.

Источник: adm-saransk.ru