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Мордовия стала лидером по темпу роста высокопроизводительных рабочих мест

Мордовия стала лидером по темпу роста высокопроизводительных рабочих мест

Республика Мордовия является лидером по темпу роста высокопроизводительных рабочих мест среди регионов России.

После тенденции к снижению, которая наблюдалась на протяжении двух лет, в прошлом году в Республике Мордовия количество эффективных рабочих мест выросло на 6,9% и составило 17,6 млн.

На протяжении нескольких последних лет руководство Мордовии в процессе принятия мер, направленных на развитие экономики, делает акцент на создание современных производств, которые базируются на передовых технологиях.

В нынешнем году республика продолжает курс на инновационное развитие экономики.

 


Источник: e-mordovia.ru