Мордовия стала лидером по темпу роста высокопроизводительных рабочих мест

Республика Мордовия является лидером по темпу роста высокопроизводительных рабочих мест среди регионов России.

После тенденции к снижению, которая наблюдалась на протяжении двух лет, в прошлом году в Республике Мордовия количество эффективных рабочих мест выросло на 6,9% и составило 17,6 млн.

На протяжении нескольких последних лет руководство Мордовии в процессе принятия мер, направленных на развитие экономики, делает акцент на создание современных производств, которые базируются на передовых технологиях.

В нынешнем году республика продолжает курс на инновационное развитие экономики.

Источник: e-mordovia.ru