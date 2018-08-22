С мордовского фермера был взыскан крупный материальный ущерб

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В Республике Мордовия с главы фермерского хозяйства взыскали несколько миллионов рублей за мошенничество.
Глава фермерского хозяйства получил грант в рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Мордовия на период 2012-2014 годы».
Денежные средства фермер тратил на личные нужды. Расходы мужчина не декларировал.
В итоге с преступника был взыскан материальный ущерб в размере 8 млн рублей.
По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Республики Мордовия.
Источник: prokrm.ru