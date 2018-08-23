В Темникове в результате пожара пострадал мужчина

В Темникове произошел пожар, в результате которого пострадал мужчина.

Поздним вечером 22 августа на улице Шестакова воспламенился частный деревянный жилой дом. К моменту прибытия сотрудников МЧС огонь успел охватить постройку по всей площади.

Владелец жилья 1967 года рождения смог самостоятельно покинуть полыхающий дом, но получил ожоги второй и третьей степени. Мужчина был госпитализирован.

Огонь полностью уничтожил крышу дома. Кроме того, была сильно повреждена внутренняя отделка и личные вещи хозяина жилья.

Причина воспламенения дома в настоящее время устанавливается.

Источник: 13.mchs.gov.ru