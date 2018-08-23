В Ичалковском районе сотрудники МЧС проверили леса

В Ичалковском районе Республики Мордовия сотрудники МЧС и работники лесного хозяйства провели совместные профилактические мероприятия.

Представители ведомства и работники ФГБУ «Объединенная дирекция Мордовского государственного природного заповедника им. П.Г. Смидовича и национального парка «Смольный» проверили леса и прилегающие к ним территории.

В ходе проверки особое внимание обращалось на очистку территорий от мусора, горючих отходов, опавших листьев и сухой травы. Кроме того, были проверены источники наружного противопожарного водоснабжения и первичные средства пожаротушения.

Сотрудники МЧС после завершения проверки отметили, что пожарная безопасность в лесах находится на должном уровне.

Источник: 13.mchs.gov.ru