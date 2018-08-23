В Саранске осудили девушку, несколько раз ударившую полицейского

В Саранске суд вынес приговор в отношении 25-летней девушки, которая несколько раз ударила сотрудника полиции кулаком по лицу.

14 апреля 25-летняя горожанка, которая работает помощником повара в одном из кафе Саранска, вместе со своей подругой сидела на лавочке, установленной во дворе дома, расположенного по адресу – улица Тани Бибиной. Весна в этом году была не очень теплой, и мысли о прекрасном цветении природы на ум не приходили, поэтому девушки решили скоротать очередной день холодного апреля, распивая спиртные напитки. Подруги пили пиво. Спиртное заставило приятельниц вспомнить о несовершенстве окружающего мира. Девушки принялись громко ругаться матом. После этого жильцы расположенного поблизости дома вызвали наряд полиции.

25-летняя участница пьяной беседы не захотела проехать в ближайший отдел полиции и решила выразить свой протест, четыре раза ударив стража порядка кулаком по лицу.

Решением суда в отношении девушки была избрана мера наказания в виде 1,5 года лишения свободы условно.

Источник: oktyabrsky.mor.sudrf.ru