В Саранске полицейские задержали троих подозреваемых в хранении наркотиков

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали троих жителей Республики Мордовия, которые подозреваются в незаконном хранении наркотиков.

На улице Московской стражи порядка остановили 33-летнего жителя Саранска, ранее имевшего проблемы с законом. В ходе личного досмотра мужчина полицейские обнаружили и конфисковали 1,11 грамма синтетических наркотиков.

В микрорайоне Химммаш сотрудники правоохранительных органов изъяли 1,29 грамма аналогичного вещества у 21-летнего жителя Чамзинского района.

В юго-западной части Саранска был задержан 35-летний горожанин, в ходе личного досмотра которого было обнаружено и конфисковано 0,52 грамма синтетических наркотиков.

Источник: 13.мвд.рф