В Саранске телефонный мошенник ограбил салон сотовой связи

В Саранске неизвестный мошенник бесконтактным путем ограбил салон сотовой связи.

Недавно в один из салонов сотовой связи Саранска позвонил неизвестный гражданин, который представился руководителем государственного учреждения. Якобы чиновник рассказал, что в настоящее время, то есть в момент звонка, он находится на совещании и ему нужны услуги сотовой связи, но пополнить счет у него нет физической возможности. Затем незнакомец сообщил продавцу-кассиру, который вел с ним беседу, что в салон приедет его водитель.

В итоге водитель действительно приехал, но у него не было с собой наличных денег. По указанной причине мошенник, продолжая телефонный разговор, попросил сотрудника салона сотовой связи перечислить на его счет 6,5 тыс. рублей, пообещав, что подчиненный в кратчайшие сроки снимет деньги в ближайшем банкомате и вернет их. Когда продавец обратился к водителю с просьбой вернуть перечисленные им денежные средства, выяснилось, что к нему приехал таксист, которому также позвонил якобы чиновник и попросил отправиться в салон сотовой связи, а затем передать трубку работнику указанного заведения.

Сотрудники полиции выяснили, что денежные средства были переведены на абонентский номер, зарегистрированный в Ростовской области.

Источник: 13.мвд.рф