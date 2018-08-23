В Зубово-Полянском районе разыскивается пропавший без вести местный житель

В Зубово-Полянском районе Республики Мордовия сотрудники правоохранительных органов разыскивают местного жителя, который десять лет назад пропал без вести.

Уроженец села Вадово-Селищи Кичапин Евгений Романович 1970 года рождения 28 июня 2008 года ушел из дома и не вернулся. На протяжении десяти лет мужчина ни разу не вышел на связь с родными и близкими.

На теле пропавшего без вести гражданина есть две татуировки.

Все, кто что-либо знает о нынешнем местонахождении гражданина, могут сообщить данную информацию по телефонам: 8(83458) 2-51-02 или 02.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф