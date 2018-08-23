В Мордовии наркополицейские посетили детский оздоровительный лагерь

В Республике Мордовия наркополицейские навестили детский оздоровительный лагерь.

Стражи порядка провели увлекательное мероприятие для детей, которые в настоящее время отдыхают в детском оздоровительном лагере «Сивинь» Краснослободского района. Главными участниками данной встречи стали воспитанники интернатов Республики Мордовия.

В ходе встречи полицейские рассказали детям о пагубных последствиях употребления наркотиков. Кроме того, был организован просмотр видеоролика соответствующей тематики.

По информации, опубликованной пресс-службой ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф