Житель Большеберезниковского района угнал автомобиль, в котором ему разрешили переночевать

В Мордовии полицейские задержали жителя Большеберезниковского района, который подозревается в угоне автомобиля.

Недавно в полицию обратился житель села Атемар. Мужчина сообщил, что ранее он познакомился с гражданином, который проживает в Большеберезниковском районе. Новоиспеченные приятели употребляли спиртное. В ходе попойки выяснилось, что жителю Большеберезниковского района негде ночевать. Пострадавший предложил собутыльнику переночевать в салоне его машины. Последний принял данное предложение. В итоге сельчанин вынес товарищу одеяло, а сам пошел домой.

Житель Большеберезниковского района обнаружил, что в салоне машины остались ключи. В итоге мужчина завел двигатель и поехал к себе домой, но из-за неисправности мотора в пути машина заглохла. Подозреваемый оставил транспортное средство на обочине. До дома мужчина добрался с помощью попутных машин. Спустя некоторое время гражданин был задержан по месту жительства.

В данный момент сотрудники полиции проводят проверку по факту похищения транспортного средства.

Источник: 13.мвд.рф