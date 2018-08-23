В Саранске легковушка врезалась в трактор

В Саранске произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля и трактора.

Указанное происшествие произошло днем 22 августа на Северном обходе. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля марки «Киа», совершая обгон, выехал на полосу встречного движения и на полном ходу врезался в заднее колесо трактора марки МТЗ, который остановился перед совершением поворота.

Есть ли пострадавшие в данном ДТП, пока что неизвестно.

В результате удара у легковушки была практически полностью смята передняя часть.

По информации, опубликованной очевидцами ДТП в сообществе «Привет, сейчас, Саранск».

Источник: vk.com/saransk_photo