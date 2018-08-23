В Саранске загорелся заброшенный цех

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В Саранске произошло возгорание заброшенного цеха.
Вечером 22 августа недалеко от ТЭЦ-2 произошел пожар. Загорелось трехэтажное кирпичное здание, внутри которого ранее располагался цех. В настоящее время данное строение не используется. По предварительным данным, огонь вспыхнул на втором этаже постройки.
На место происшествия, по информации очевидцев, выезжали две пожарные машины. В кратчайшие сроки возгорание было ликвидировано.
О пострадавших в результате данного происшествия не сообщается.
По информации сообщества «Привет, сейчас, Саранск».
Источник: vk.com/saransk_photo