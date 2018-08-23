В Саранске загорелся заброшенный цех

В Саранске произошло возгорание заброшенного цеха.

Вечером 22 августа недалеко от ТЭЦ-2 произошел пожар. Загорелось трехэтажное кирпичное здание, внутри которого ранее располагался цех. В настоящее время данное строение не используется. По предварительным данным, огонь вспыхнул на втором этаже постройки.

На место происшествия, по информации очевидцев, выезжали две пожарные машины. В кратчайшие сроки возгорание было ликвидировано.

О пострадавших в результате данного происшествия не сообщается.

По информации сообщества «Привет, сейчас, Саранск».

Источник: vk.com/saransk_photo