В Саранске легковушка врезалась в грузовик

В Саранске произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля.

Указанный инцидент был зафиксирован утром 23 августа на улице Строительной. По предварительным данным, гражданин, управлявший легковым автомобилем марки ВАЗ-2109, на полном ходу врезался в грузовик, который совершал разворот. Вероятнее всего, виновником ДТП признан водитель легковушки. Но не исключено, что мужчина, управлявший грузовиком, решил совершить разворот, не уступив дорогу другим машинам.

О пострадавших вследствие данного ДТП пока что не сообщается.

По информации сообщества «Привет, сейчас, Саранск».

Источник: vk.com/saransk_photo