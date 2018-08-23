В Рузаевском районе в ДТП погиб мотоциклист

В Рузаевском районе Республики Мордовия произошло ДТП, в результате которого погиб мотоциклист.

Трагедия произошла ранним утром 23 августа на территории села Сузгарье. Мужчина, находившийся за рулем мотоцикла, как сообщают очевидцы, в определенный момент движения не смог справиться с управлением, вследствие чего транспортное средство на полном ходу вылетело в кювет.

От полученных телесных повреждений водитель мотоцикла скончался на месте происшествия до приезда бригады «скорой помощи».

По информации, которая была опубликована очевидцами данного происшествия в сообществе «Подслушано Рузаевка (Саранск)».

Источник: vk.com/ruzvk