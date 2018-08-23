В Октябрьском районе Саранска проверили неблагополучные семьи

В Октябрьском районе Саранска прошел месячник «Неблагополучная семья».

Указанное мероприятие проходило в период с 16 июля по 16 августа. На протяжении месяца проверялись семьи, которые находятся в так называемой группе риска. В данном случае речь идет о тех семьях, в состав которых входят граждане, употребляющие наркотики или злоупотребляющие спиртным, а также лица, которые ранее привлекались к уголовной ответственности.

В общей сложности было проверено 37 семей. В комиссию поступило 25 административных протоколов.

По информации, которая была опубликована пресс-службой городской администрации.

Источник: adm-saransk.ru