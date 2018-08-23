Житель Краснослободского района подозревается в краже портмоне

В Мордовии сотрудниками правоохранительных органов был задержан 51-летний житель Краснослободского района, который подозревается в краже портмоне.

Сотрудниками полиции было установлено, что 49-летний житель Саратова, находясь возле автосервиса, выронил портмоне, внутри которого находились документы, банковская карта и денежная сумма в размере 30 тыс. рублей. 51-летний житель Краснослободского района, ставший свидетелем данного инцидента, решил воспользоваться стечением обстоятельств в свою пользу. Мужчина присвоил портмоне.

В кратчайшие сроки подозреваемый был задержан. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

По информации ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф