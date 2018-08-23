В Старошайговском районе в ДТП пострадали четыре человека

В Старошайговском районе Республики Мордовия произошло ДТП, в результате которого были травмированы четыре человека.

Детальной информации об указанном происшествии пока что нет. Известно лишь, что утром 22 августа сотрудники МЧС получили оперативное сообщение о том, что на территории указанного района произошло столкновение двух транспортных средств.

В результате ДТП телесные повреждения различной степени тяжести получили четыре человека. О состоянии пострадавших пока что ничего неизвестно.

Причины аварии в данный момент также неизвестны.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru