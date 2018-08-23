Житель Мордовии выплатил задолженность по алиментам 18-летней дочери

В Республике Мордовия 42-летний местный житель погасил задолженность по алиментам после того, как его дочери исполнилось 18 лет.

На протяжении нескольких лет 42-летний житель Республики Мордовия упорно не платил алименты. Всё это время мужчина неоднократно менял место работы. В итоге образовалась задолженность по алиментам, сумма которой превысила 134 тыс. рублей.

После вмешательства судебных приставов, которые ограничили мужчине выезд за пределы России, а также наложили ограничение на регистрационные действия в отношении его машины, мужчина погасил задолженность.

Стоит отметить, что за несколько недель до погашения задолженности дочери мужчины исполнилось 18 лет. Выплату денежных средств можно было бы назвать подарком, но отец в данном случае заботился исключительно о себе.

Источник: r13.fssprus.ru