«Мордовия-2004» одержала победу над ФК «СШОР-Сокол-2004»

Футбольная команда «Мордовия-2004» со счетом 1:0 одержала победу над ФК «СШОР-Сокол-2004» из Саратова.

Указанный матч прошел 21 августа на саранском стадионе «Старт». На протяжении всей игры был забит один гол. Мяч в ворота соперников отправил игрок мордовской команды Константин Мокшанов.

До завершения предварительного этапа юношеского первенства России в зоне «Приволжье» мордовским футболистам предстоит провести ещё два матча. Игроки «Мордовии-2004» в скором времени померяются силами с «Крыльями Советов» из Самары и «Звездой-Юность» из Энгельса.

По информации пресс-службы межрегионального центра подготовки юных футболистов Приволжья «Мордовия».

Источник: cpf-mordovia.ru