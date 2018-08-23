Мордовские заключенные встретились с руководством УФСИН

В одной из исправительных колоний Республики Мордовия прошел День встречи руководства с осужденными.

Указанное мероприятие было проведено в исправительной колонии №1. Руководство УФСИН РФ по Республике Мордовия, иеромонах Тихон, член ОНК Республики Мордовия Галина Шикина, врио начальника МСЧ № 13 ФСИН России Оксана Лекова, а также начальники отделов и служб управления посетили штрафной изолятор, единое помещение камерного типа, медицинскую часть и жилые помещения отрядов.

Также представители руководства побеседовали с осужденными.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su