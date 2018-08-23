Футбольная команда «Мордовия» уступила ФК «Нефтехимик»

Футбольная команда «Мордовия» со счетом 0:1 уступила ФК «Нефтехимик» из Нижнекамска.

Указанный матч прошел 22 августа. Игра была достаточно напряженной. На протяжении матча неоднократно возникали острые монеты, но в большинстве случаев они оказывались безрезультатными.

Единственный гол был забит на 88-й минуте матча. Автором данного гола стал игрок «Нефтехимика» Даниил Гриднев, который уже на 89-й минуте игры получил желтую карточку. В итоге матч завершился со счетом 1:0 в пользу футболистов из Татарстана.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Республики Мордовия.

Источник: e-mordovia.ru