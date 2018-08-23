В Мордовии прокуратура добилась досрочного прекращения полномочий осужденного депутата

В Ковылкинском районе сотрудники прокуратуры добились прекращения полномочий депутата, который был осужден по причине мошенничества.

В мае нынешнего года глава Русско-Лашминского сельского поселения Ковылкинского муниципального района, который также занимает должность председателя Совета депутатов данного сельского поселения, решением районного суда был признан виновным в совершении преступления, связанного с мошенничеством при получении выплат. Мужчина был оштрафован на 200 тыс. рублей.

Кроме того, действующее законодательство предусматривает досрочное прекращение полномочий депутата в случае вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда. Совет депутатов Русско-Лашминского сельского поселения вопрос о досрочном прекращении полномочий осужденного не рассматривал.

После вмешательства прокуратуры полномочия осужденного депутата были прекращены.

Источник: prokrm.ru