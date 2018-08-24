29-летний житель Краснослободска обвиняется в убийстве мужчины

В Краснослободске суд вынесет приговор в отношении 29-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве 39-летнего мужчины.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что днем 11 июня нынешнего года 29-летний обвиняемый, находясь на одной из улиц города, распивал алкогольные напитки в компании ранее незнакомого 39-летнего мужчины. В определенный момент между собутыльниками вспыхнула ссора. Во время словесной перепалки младший участник конфликта схватил обрезок древесно-стружечной плиты, который лежал на земле, и несколько раз ударил им оппонента по голове.

Пострадавший был госпитализирован. В больнице мужчина скончался.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

Источник: mordovia.sledcom.ru